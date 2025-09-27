James Comey incriminato | la politica americana torna a confrontarsi con il Russiagate

It.insideover.com | 27 set 2025

Il “Russiagate” non è stato solo un’inchiesta: è stato il più potente esperimento nella storia recente di weaponization delle istituzioni statali a fini politici. Per la prima volta, non è un subordinato qualunque  ad essere sotto accusa, ma lo stesso ex direttore dell’FBI, James Comey. E l’incriminazione depositata il 25 settembre 2025, sotto la supervisione del Dipartimento di Giustizia guidato da Pam Bondi e con l’FBI ora diretto da Kash Patel, segna una presa di posizione storica: giustizia contro chi ha usato lo Stato come strumento, non mera vendetta. Cosa recita formalmente l’atto d’accusa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

