Jack Gleeson torna in scena | lasciarsi alle spalle Joffrey con House of Guinness

Il ritorno di attori di rilievo nel panorama televisivo rappresenta sempre un evento di grande interesse, soprattutto quando si tratta di figure note per ruoli iconici. In questo contesto, Jack Gleeson sta vivendo una significativa rinascita professionale grazie alla partecipazione a produzioni di alto livello come House of Guinness. Questo progetto segna un importante passo avanti nella sua carriera, permettendogli di allontanarsi dal ruolo che lo ha reso celebre, quello del villain Joffrey Baratheon in Game of Thrones. L'approfondimento sulla sua interpretazione e sui progetti futuri rivela come l'attore stia consolidando la propria presenza nel settore dello spettacolo.

