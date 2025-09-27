jack antonoff replica alle dichiarazioni di live nation sui prezzi dei biglietti

Oltre che come membro dei Bleachers, Jack Antonoff è noto per essere il produttore di innumerevoli big della musica internazionale, da Taylor Swift a Lorde, da Lana Del Rey a Sabrina Carpenter, a Florence + The Machine, a Kendrick Lamar. Nonostante sia abituato a stare nelle retrovie, questa volta si è esposto in prima linea contro le parole di Michael Rapino. Durante un panel, il CEO di Live Nation aveva infatti dichiarato che, nella sua ottica, i prezzi dei biglietti per i concerti sarebbero più bassi di quanto dovrebbero essere, specialmente in confronto a quello che la gente spende per gli eventi sportivi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

