Itinerari fuori rotta | una Atene alternativa

Dimenticare l'Acropoli per qualche ora non è un sacrilegio, ma una necessità per chi vuole scoprire l'anima autentica di Atene. Oltre le colonne doriche e i templi marmorei, la capitale greca nasconde una dimensione urbana pulsante che sfugge alla maggior parte dei visitatori. Nei vicoli tortuosi, tra i graffiti che raccontano storie di resistenza e le taverne frequentate solo dai locali, si cela un'altra Atene, quella che vive, respira e si reinventa quotidianamente. Exarchia: il laboratorio creativo della resistenza. Considerato uno dei quartieri più cool e alternativi di Atene, Exarchia è anche e soprattutto il simbolo della resistenza alla dittatura dei Colonnelli.

