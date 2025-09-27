Italvolley il sogno è possibile! Romanò | Felici di giocare un' altra finale
Non c'è storia neanche per la Polonia. I ragazzi di De Giorgi vincono la semifinale del Mondiale con un netto 3-0. Ascolta le parole degli azzurri prima dell'attesissima finale contro la Bulgaria dei fratelli Nikolov. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: italvolley - sogno
Il sogno dell’Italvolley si infrange contro la Polonia: netta la sconfitta in finale di Nations League
Sogno infranto: Italvolley d'argento
È un’Italvolley schiacciasassi, 3-0 al Belgio e semifinale prenotata: si avvicina il sogno mondiale
Sogno #mondiale , #Italvolley in semifinale. Battuto il #Belgio 3-0 di Sofia Silveri #lumsanews
Alessia Orro Fans Club. Harry Styles · Golden. "un sogno?""vincere il Mondiale"?#WWCHThailand2025 #WWCH #AlessiaOrro #ItaliaTeam #italvolley
Italvolley da sogno: la Polonia si arrende 3-0, gli azzurri volano in finale Mondiale! - I campioni del mondo in carica contendono alla selezione di Grbic il ritorno all'ultimo atto del torneo, dove si sono già affrontati nel 2022
De Giorgi, sogno Mondiale: «L'Italvolley è un modello» - Algeria, Belgio, Ucraina sulla strada dell'Italvolley di Fefè De Giorgi.