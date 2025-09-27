Italvolley i ragazzi di Fefé De Giorgi | chi sono gli azzurri protagonisti che hanno battuto la Polonia

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da capitan Giannelli a Romanò, da Michieletto ad Anzani: l’Italia del volley vola in finale mondiale a Manila. Storie, passioni e vite fuori dal campo dei ragazzi del cyt De Giorgi che stanno facendo sognare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

italvolley ragazzi fef233 deItalvolley in semifinale ai Mondiali, gli azzurri di De Giorgi travolgono 3-0 il Belgio. Ora la Polonia o la Turchia - L'Italvolley maschile supera in tre set il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine e vola in semifinale sabato contro la vincente tra Polonia e Turchia, in campo ... Secondo leggo.it

italvolley ragazzi fef233 deItalvolley di nuovo contro il Belgio Rivincita? De Giorgi guarda avanti - Domani (alle 9,30 ora italiana)gli azzurri si giocano l'accesso alle semifinali nei Mondiali nelle Filippine. Da panorama.it

