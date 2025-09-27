italiani sempre meno interessati alla politica

Roma, 27 settembre 2025 – L’attenzione degli italiani per la politica, che pure è uno di quei temi, come il calcio, che appassionano e fanno discutere, che generano sentimenti forti e contrastanti, è ai minimi storici. Stando infatti ai rilevamenti Istat, riferiti agli ultimi 20 anni. I dati Istat fra il 2003 e il 2024 Tra il 2003 e il 2024, si è osservato un calo generalizzato della partecipazione cosiddetta invisibile (cioè informarsi e discutere di politica). Questo trend riguarda uomini e donne, ma con intensità diverse, contribuendo a ridurre le ampie differenze di genere. Nel 2003, ad informarsi con regolarità di politica era il 66,7% degli uomini a fronte del 48,2% delle donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

