Italiani sempre meno interessati alla politica
Roma, 27 settembre 2025 – L’attenzione degli italiani per la politica, che pure è uno di quei temi, come il calcio, che appassionano e fanno discutere, che generano sentimenti forti e contrastanti, è ai minimi storici. Stando infatti ai rilevamenti Istat, riferiti agli ultimi 20 anni. I dati Istat fra il 2003 e il 2024 Tra il 2003 e il 2024, si è osservato un calo generalizzato della partecipazione cosiddetta invisibile (cioè informarsi e discutere di politica). Questo trend riguarda uomini e donne, ma con intensità diverse, contribuendo a ridurre le ampie differenze di genere. Nel 2003, ad informarsi con regolarità di politica era il 66,7% degli uomini a fronte del 48,2% delle donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: italiani - meno
La nuova serie di Cazzullo sui "grandi italiani" ci dice anche che di grandi italiani ce ne sono sempre meno
Pensioni anticipate, crollo dei dati nel primo semestre. Ecco perché gli italiani che la richiedono sono sempre meno
Aeroporti italiani da record: il più grande, il più trafficato, il più antico, il meno usato
Il lavoro perde centralità per metà degli italiani, il 54% vuole aumento. Indagine del Censis: i giovani sono molto meno motivati dei senior. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Molti italiani si sentono meno sicuri, perché la crescita non vale per tutti, perché la famiglia tradizionale è messa in discussione, perché altre culture minacciano valori importanti. La @LegaSalvini può parlare a questi cittadini con più forza di altri. @LAltravoce - X Vai su X
Lo studio. Gli italiani sono sempre più insofferenti verso la comunicazione politica - I rischi di strumentalizzazione delle piazze, da Gaza alle campagne elettorali, e la spinta a cambiare registro da giovani e donne ... Segnala msn.com
Sondaggi:In Italia meno interesse per politica, più per il clima - L'interesse per la politica in Italia torna a diminuire, anche dopo il parziale recupero nei mesi precedenti il voto europeo di giugno. ansa.it scrive