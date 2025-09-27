Italiani in fuga dalle criptovalute? Valore detenuto in calo del 22%

Roma, 27 settembre 2025 – Cala l’entusiasmo degli italiani intorno alle criptovalute. A dirlo è l’analisi dei flussi trimestrali inviati all’Organismo Agenti e Mediatori. Molteplici le cause, incidono non solo gli attuali scenari geo-politici ma anche nuova fiscalità e strumenti finanziari alternativi. I dati del secondo trimestre OAM. È diminuito nel secondo trimestre il numero degli italiani che detengono criptovalute, sceso del 20%, rispetto al trimestre precedente, a quota 1,4 milioni di clienti. In riduzione del 22%, a 1,9 miliardi, anche il controvalore in euro di criptovalute detenuto. È quanto emerge dall’analisi dei flussi trimestrali inviati all’Organismo Agenti e Mediatori dai VASP (Virtual Asset Service Provider) relativi al secondo trimestre di quest’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

