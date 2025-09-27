Italia Under 20 ai Mondiali 2025 | quando gioca e calendario delle partite
I Mondiali Under 20 del 2025 si disputano in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre. L'Italia giocherà nel girone contro Australia, Cuba e Argentina. Diretta TV su RaiSport. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dove vedere Italia-Australia in tv, Mondiali calcio U20 2025: orario, programma, streaming - I Mondiali Under 20 2025 di calcio, in programma in Cile, inizieranno per gli azzurrini, che affronteranno nel primo match del raggruppamento l'Australia.
Mondiale Under 20 2025, Italia-Australia: data, orario e dove vederla in diretta TV e streaming - Il Mondiale Under 20 di calcio 2025, in programma in Cile, si apre con un appuntamento importante per l'Italia: il match d'esordio contro l'Australia domenica 28 settembre alle 22:00 italiane (17:00