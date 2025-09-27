Italia U20 al via il Mondiale in Cile | debutto contro l’Australia domenica 28 settembre
Italia U20, parla il CT Nunziata: «Argentina piena di talento, Australia e Cuba insidiose. La differenza la fanno le motivazioni». Scatterà domani, sabato 27 settembre, il Mondiale Under 20 in programma in Cile fino a domenica 19 ottobre. Per la nona volta nella sua storia, la Nazionale italiana partecipa alla rassegna iridata (1977, 1981, 1987, 2005, 2009, 2017, 2019, 2023 e 2025), con una continuità che sottolinea la crescita di un movimento sempre più presente nelle competizioni internazionali giovanili. Gli azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, debutteranno domenica 28 settembre (ore 17 locali22 italiane, diretta su Rai Sport) allo stadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso contro l’ Australia, nel primo impegno del Gruppo D, che include anche Argentina e Cuba. 🔗 Leggi su Internews24.com
