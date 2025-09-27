Italia-Polonia semifinale del Mondiale di volley maschile nelle Filippine La diretta
Per molti è la finale anticipata. Negli ultimi tre incontri due vittorie per i nostri avversari ed una per gli azzurri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: italia - polonia
Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming
Lo sport e i suoi cicli. Calcio e tennis ribaltati in Italia, Swiatek e Kubica risollevano la Polonia
Volley, il tabellone dell’Italia alla Final Eight di Nations League: evitate Brasile e Polonia
Italia-Polonia oggi in semifinale ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in TV e streaming - X Vai su X
Mondiali di volley, alle ore 12.30 la semifinale Italia-Polonia - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Polonia ai Mondiali di pallavolo maschile, semifinale in diretta: in palio c’è un posto in finale - L'Italia affronta la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley maschile: dove vedere la partita e quali sono le possibili avversarie per la finale ... Come scrive fanpage.it
LIVE Alle 12.30 Italia-Polonia: la semifinale dei Mondiali di volley - L'Italia campione in carica affronta i polacchi, sconfitti nella finale del 2022 a Katowice. Segnala gazzetta.it