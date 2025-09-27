Italia-Polonia oggi Mondiali volley 2025 | orario semifinale canale tv streaming

Oggi sabato 27 settembre (ore 12.30) si gioca Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver superato la fase a gironi con qualche tentennamento, vincendo lo “spareggio” con l’Ucraina, la nostra Nazionale ha regolato l’Argentina e il Belgio con il massimo scarto, meritandosi così il diritto di tornare in campo a Manila (Filippine) per una nuova sfida da dentro o fuori contro i formidabili biancorossi. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-POLONIA DI VOLLEY DALLE 12.30 I Campioni del Mondo in carica incroceranno l’imbattuto sestetto di coach Nikola Grbic, reduce dal successo per 3-0 contro la Turchia dopo aver lasciato per strada un set contro Paesi Bassi e Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Polonia oggi, Mondiali volley 2025: orario semifinale, canale tv, streaming

In questa notizia si parla di: italia - polonia

