Italia-Polonia oggi in semifinale ai Mondiali di pallavolo maschile orario e dove vederla in TV e streaming
Italia-Polonia è la semifinale dei Mondiali di pallavolo 2025. L'incontro si terrà oggi alle ore 12:30. Chi vince si qualificherà per la finale in programma domenica contro Bulgaria o Repubblica Ceca. Diretta TV su Rai 2. Streaming con RaiPlay e DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it
