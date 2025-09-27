Italia Israele Bergamo | La Freedom Flotilla accolga la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme

Bergamonews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L ’Associazione Italia Israele Bergamo accoglie con favore le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha invitato i promotori della cosiddetta Freedom Flotilla ad accogliere la proposta di mediazione avanzata dal Patriarcato Latino di Gerusalemme. Fin dall’inizio, la nostra Associazione ha sostenuto la necessità che Israele trovasse le modalità per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari trasportati dalla Freedom Flotilla, per evitare ulteriori strumentalizzazioni politiche e propagandistiche. Pur consapevoli che l’iniziativa sia fortemente intrisa di demagogia e che dietro di essa agiscano soggetti legati ad Hamas, riteniamo comunque essenziale che gli aiuti umanitari raggiungano la popolazione civile di Gaza, nel rispetto della sicurezza e della legalità internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

