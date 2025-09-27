Italia in finale ai Mondiali di volley maschile | Polonia polverizzata gli azzurri sognano il bis

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia della pallavolo maschile è in finale ai Mondiali di pallavolo. Polonia battuta 3 set a zero, e ora azzurri che si giocheranno il titolo domani contro la Bulgaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Italia magica, Polonia polverizzata e seconda finale dei Mondiali di volley maschile consecutiva - Polonia battuta 3 set a zero, e ora azzurri che si giocheranno il titolo domani contro la Bulgaria.

Italia-Polonia diretta Mondiali volley maschile, segui live la sfida di oggi - Gli azzurri di De Giorgi, campioni in carica, vanno a caccia della finale in cui troverebbero la Bulgaria: aggiornamenti in tempo reale

