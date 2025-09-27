Italia è finale ai Mondiali di pallavolo | Polonia battuta 3-0
(Adnkronos) – L'Italia di pallavolo vola in finale ai Mondiali 2025. Gli azzurri hanno battuto oggi, sabato 27 settembre, la Polonia campione d'Europa nella semifinale della rassegna iridata di scena nelle Filippine, a cui la squadra del ct Fefé De Giorgi arriva da campioni in carica. L'Italia si è imposta in tre set con il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
