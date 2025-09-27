Italia da sogno | strapazza la Polonia 3-0 e vola in finale ai Mondiali di pallavolo
L’Italia vola in finale ai Mondiali di pallavolo con una vittoria netta sulla Polonia. Gli Azzurri hanno battuto la nazionale polacca per 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) nella semifinale del torneo in corso nelle Filippine, guadagnandosi l’accesso alla finale. Il match era stato definito da molti la “finale anticipata”, dato che Italia e Polonia sono attualmente le due squadre più forti secondo il ranking internazionale. La nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi ha mostrato grande solidità in tutti i fondamentali, riuscendo a imporsi con autorità. L’Italia, campione del mondo in carica, ha mantenuto un rendimento costante lungo tutta la partita, mentre la Polonia non è riuscita a esprimere il suo solito gioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: italia - sogno
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà»
Italia ko 2-1 ai supplementari contro Inghilterra, addio sogno Europei
Sogno Italia - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: Italia sostiene sogno dei palestinesi di avere uno Stato - X Vai su X
Pallavolo, Italia in Paradiso: è finale, che partita contro la Polonia! - È stata una semifinale da brividi quella che ha visto l’Italia dominare la Polonia per 3- thesocialpost.it scrive
Italvolley da sogno: schiaccia 3 a 0 la Polonia e vola in finale dove trova la Bulgaria - I ragazzi di De Giorgi inarrestabili: ora puntano a bissare il successo del 2022 ... Come scrive lasicilia.it