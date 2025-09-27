L’Italia vola in finale ai Mondiali di pallavolo con una vittoria netta sulla Polonia. Gli Azzurri hanno battuto la nazionale polacca per 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) nella semifinale del torneo in corso nelle Filippine, guadagnandosi l’accesso alla finale. Il match era stato definito da molti la “finale anticipata”, dato che Italia e Polonia sono attualmente le due squadre più forti secondo il ranking internazionale. La nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi ha mostrato grande solidità in tutti i fondamentali, riuscendo a imporsi con autorità. L’Italia, campione del mondo in carica, ha mantenuto un rendimento costante lungo tutta la partita, mentre la Polonia non è riuscita a esprimere il suo solito gioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia da sogno: strapazza la Polonia 3-0 e vola in finale ai Mondiali di pallavolo