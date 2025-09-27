Italia-Cina 50 anni di collaborazione Ora l’eccellenza della moda italiana punta a conquistare l’Oriente
Che il made in China sia stato sdoganato, in termini di qualità di prodotto, è cosa nota. Il lusso è cinese. È anche cinese. E dopo 50 anni di cooperazione tra i due Paesi, si fa un passo avanti e la direzione è lo sviluppo di nuove opportunità per le piccole medie imprese italiane nel mercato cinese. "Le eccellenze - dice Francesco Fiordelli official ambassador del sistema moda del Governo di Pechino in Italia - sono soprattutto nei prodotti delle piccole imprese artigianali italiane, veri gioielli che possono puntare ad un export sul mercato cinese". Durante il summit di oggi si accenderanno quindi i riflettori sul nuovo futuro delle cooperazioni tra i due sistemi, su come le medie aziende che formano la eccellenza del made in Italy potranno beneficiare dei nuovi accordi a loro destinati per entrare nel mercato cinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: italia - cina
Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming
Grand’Italia alla Meridiana. Due outsider in semifinale. Oggi Travaglia sfida Cinà
Volley femminile, l’Italia continua a volare ai Mondiali U19: Cina ko, Tosini e Peroni scatenate
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l’Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara! Facciamo sentire il nostro tifooooooo ? #ItaliaTeam Fe - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria storica! A Shenzhen, Cina, l’Italia batte 2-0 gli Stati Uniti e conquista la Billie Jean King Cup. È il sesto titolo in assoluto per la Nazionale femminile di tennis! Approfondisci qui https://bit.ly/47OSm5a #BJKCup @federtennis - X Vai su X
Italia-Cina 50 anni di collaborazione. Ora l’eccellenza della moda italiana punta a conquistare l’Oriente - Oggi il summit al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, tra gli ospiti Della Valle e Cucinelli "Non ci saranno solo convegni, ma una piattaforma strategica di confronto sul dialogo futuro". Riporta msn.com
Italia-Cina: al Laghetto dell'Eur una festa lunga 55 anni - Un’amicizia lunga 55 anni, quella tra Italia e Cina: un anniversario importante, un sodalizio longevo, che verrà festeggiato in grande stile. Come scrive roma.corriere.it