Che il made in China sia stato sdoganato, in termini di qualità di prodotto, è cosa nota. Il lusso è cinese. È anche cinese. E dopo 50 anni di cooperazione tra i due Paesi, si fa un passo avanti e la direzione è lo sviluppo di nuove opportunità per le piccole medie imprese italiane nel mercato cinese. "Le eccellenze - dice Francesco Fiordelli official ambassador del sistema moda del Governo di Pechino in Italia - sono soprattutto nei prodotti delle piccole imprese artigianali italiane, veri gioielli che possono puntare ad un export sul mercato cinese". Durante il summit di oggi si accenderanno quindi i riflettori sul nuovo futuro delle cooperazioni tra i due sistemi, su come le medie aziende che formano la eccellenza del made in Italy potranno beneficiare dei nuovi accordi a loro destinati per entrare nel mercato cinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Italia-Cina 50 anni di collaborazione. Ora l’eccellenza della moda italiana punta a conquistare l’Oriente