Italia che impresa | dopo sei anni è di nuovo in finale all' Europeo affronterà l' Olanda

Dopo aver superato la Repubblica Ceca 8-5 in semifinale a Rotterdam, oggi gli azzurri sfideranno alle ore 19.30 proprio i padroni di casa che hanno sconfitto la Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

