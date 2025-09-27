Italia che impresa | dopo sei anni è di nuovo in finale all' Europeo affronterà l' Olanda

Dopo aver superato la Repubblica Ceca 8-5 in semifinale a Rotterdam, oggi gli azzurri sfideranno alle ore 19.30 proprio i padroni di casa che hanno sconfitto la Spagna.

italia - impresa

