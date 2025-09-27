Italia-Bulgaria finale Mondiali volley | orario e dove vederla in tv

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia cerca il bis mondiale. Dopo il trionfo per 3-0 contro Belgio e Polonia, la Nazionale azzurra di Fefè De Giorgi è pronta a giocarsi la finale dei Mondiali di volley contro la Bulgaria. La partita si giocherà domani, domenica 28 settembre 2025, a Pasay, sobborgo di Manila, nella suggestiva Mall of Asia Arena. Gli azzurri puntano a conquistare il quinto titolo iridato della loro storia, a distanza di tre anni dall’ultima vittoria del 2022. Dall’altra parte, la Bulgaria – guidata dall’italiano Gianlorenzo Blengini, ct dell’Italia dal 2015 al 2021 – cerca il suo primo titolo mondiale, dopo aver già centrato cinque podi nella sua storia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Italia-Bulgaria, finale Mondiali volley: orario e dove vederla in tv

