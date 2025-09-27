Italia attenta alla Bulgaria! Il talento di Nikolov e il ct Blengini che ha un sassolino da togliersi…

Anche i più inguaribili ottimisti hanno tremato (è inutile che vi guardiate attorno, siete proprio voi) dopo la sconfitta dell’Italia contro il Belgio. L’ infortunio di Lavia alla vigilia del Mondiale aveva fatto calare pesantemente le quotazioni dell’Italia al Mondiale nelle Filippine, poi un debutto un po’ farraginoso con la modesta Algeria, quella partita dove tutto sembrava difficile, dove la strada appariva tremendamente in salita, dove il “milanese” Reggers ha fatto vedere i sorci verdi alla squadra azzurra e dove i meccanismi della squadra di Fefè De Giorgi sembravano girare a vuoto, non riuscire ad incastrarsi neppure lontanamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

