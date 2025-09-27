Italia attenta alla Bulgaria! Il talento di Nikolov e il ct Blengini che ha un sassolino da togliersi…

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche i più inguaribili ottimisti hanno tremato (è inutile che vi guardiate attorno, siete proprio voi) dopo la sconfitta dell’Italia contro il Belgio. L’ infortunio di Lavia alla vigilia del Mondiale aveva fatto calare pesantemente le quotazioni dell’Italia al Mondiale nelle Filippine, poi un debutto un po’ farraginoso con la modesta Algeria, quella partita dove tutto sembrava difficile, dove la strada appariva tremendamente in salita, dove il “milanese” Reggers ha fatto vedere i sorci verdi alla squadra azzurra e dove i meccanismi della squadra di Fefè De Giorgi sembravano girare a vuoto, non riuscire ad incastrarsi neppure lontanamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

italia attenta alla bulgaria il talento di nikolov e il ct blengini che ha un sassolino da togliersi8230

© Oasport.it - Italia, attenta alla Bulgaria! Il talento di Nikolov e il ct Blengini che ha un sassolino da togliersi…

In questa notizia si parla di: italia - attenta

Lega e Forza Italia replicano al Pd: "Lezione da un partito refrattario a ogni politica di sicurezza. Giunta Zattini attenta"

"Italia attenta, i Fratelli Musulmani vogliono sottomettervi". L'allarme del capo degli Imam di Francia

Volley: Italia, attenta a a Cuba! Tante stelle tra i caraibici e l’eterno Simon

VNL: l'Italia parte bene, superata la Bulgaria 3-1 - Gli azzurri nella gara d'essordio della week 1 a Quebec City hanno superato la Bulgaria per 3- Da tuttosport.com

VNL: l'Italia supera la Bulgaria e fa 5 su 5 - Prosegue spedita la marcia delle azzurre nella Vollayball Nations League 2025. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Attenta Bulgaria Talento