Istituto agrario devastate nella notte le serre idroponiche

Materiali rubati e vandalizzati al Cavallini di Solcio di Lesa.È la seconda volta in pochi mesi che le serre idroponiche della sede dell'istituto agrario Bonfantini di Solcio di Lesa vengono prese di mira. “Non è mai piacevole condividere le brutte notizie - ha scritto la dirigente scolastica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it