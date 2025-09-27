Isrec inaugura l’Archivio delle Donne a Bergamo nel ‘900
Isrec, Istituto bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea – ETS, ha ufficialmente inaugurato venerdì 26 settembre, nella sua nuova sede di via San Giorgio 19, l’Archivio delle Donne a Bergamo nel ‘900, un progetto che nasce dopo l’acquisizione da parte di Isrec del fondo Lidia Menapace e che dà seguito all’attenzione che l’Istituto ha sempre avuto rispetto alla prospettiva femminile. Il fondo Lidia Menapace è composto dai libri e documenti che erano conservati nella sua casa di Bolzano. Si tratta di circa 3.000 volumi dedicati alla storia delle donne, e di autografi (lettere, manoscritti di interventi o ricerche inediti), di fotografie e documenti che ripercorrono la vita pubblica e privata di Lidia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
