Israele ha proposto alla Flotilla due porti per la consegna degli aiuti

Lettera43.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele ha offerto al governo italiano due porti per far arrivare gli aiuti trasportati dalla Flotilla e destinati a Gaza. L’accordo prevede la mediazione del patriarcato di Gerusalemme e il luogo di sbarco potrebbe essere Ashdod. Dalla flotta, la delegazione italiana ha comunque fatto sapere che la missione prosegue verso Est. A bordo delle imbarcazioni ci sono circa 40 persone, mentre le rimanenti 10, tra cui la portavoce Maria Elena Delia, sono tornate in Italia per proseguire l’attività insieme all’equipaggio di terra. Tajani: «Facciamo ciò che possiamo per scongiurare rischi». «Noi abbiamo detto quali sono i rischi e i pericoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

