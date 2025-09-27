Israele ha proposto alla Flotilla due porti per la consegna degli aiuti
Israele ha offerto al governo italiano due porti per far arrivare gli aiuti trasportati dalla Flotilla e destinati a Gaza. L’accordo prevede la mediazione del patriarcato di Gerusalemme e il luogo di sbarco potrebbe essere Ashdod. Dalla flotta, la delegazione italiana ha comunque fatto sapere che la missione prosegue verso Est. A bordo delle imbarcazioni ci sono circa 40 persone, mentre le rimanenti 10, tra cui la portavoce Maria Elena Delia, sono tornate in Italia per proseguire l’attività insieme all’equipaggio di terra. Tajani: «Facciamo ciò che possiamo per scongiurare rischi». «Noi abbiamo detto quali sono i rischi e i pericoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"
Il ministero degli Esteri di Israele ha proposto agli organizzatori della Global Sumud Flotilla di scaricare gli aiuti in un qualsiasi porto di un Paese vicino, fuori da Israele, da dove potranno essere trasferiti pacificamente a Gaza. È stato ribadito, inoltre, che
Israele: "Flotilla accetti proposta su aiuti in Paese vicino"
Respinta la proposta Meloni. La Flotilla non cambia missione - I legali degli attivisti italiani presenti diffidano l’esecutivo. lanotiziagiornale.it scrive
Flotilla, Crosetto: "No garanzie in acque Israele". Farnesina: "Sconsigliato proseguire" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, Crosetto: 'No garanzie in acque Israele'. tg24.sky.it scrive