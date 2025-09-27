Israel Premier Tech non sarà al Giro d’Emilia l’annuncio del Comune di Bologna
A sollevare il caso era stato lo stesso Palazzo d’Accursio. L’assessora Li Calzi: “Sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata al governo Netanyahu un fatto ininfluente. E dello stesso avviso è anche l’organizzazione della gara”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: israel - premier
