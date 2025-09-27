Israel Premier Tech non sarà al Giro d’Emilia l’annuncio del Comune di Bologna

Repubblica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sollevare il caso era stato lo stesso Palazzo d’Accursio. L’assessora Li Calzi: “Sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata al governo Netanyahu un fatto ininfluente. E dello stesso avviso è anche l’organizzazione della gara”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

israel premier tech non sar224 al giro d8217emilia l8217annuncio del comune di bologna

© Repubblica.it - “Israel Premier Tech non sarà al Giro d’Emilia”, l’annuncio del Comune di Bologna

In questa notizia si parla di: israel - premier

La Israel-Premier Tech non lascia la Vuelta: “Non creiamo pericolosi precedenti, abbiamo diritto di correre”

Chi c’è dietro la Israel Premier Tech, il team di Israele che sta mettendo in crisi il ciclismo

Ciclismo, l’UCI interviene sul caso Israel-Premier Tech: “Non verrà espulsa dalla Vuelta. Il paragone con Gazprom non regge”

israel premier tech sar224La Israel Premier Tech non sarà al Giro dell'Emilia - La Israel Premier Tech non sarà al via del Giro dell'Emilia, in programma a Bologna il prossimo 4 ottobre. Lo riporta msn.com

israel premier tech sar224Giro d’Emilia, il Comune di Bologna: “Il team Israel Premier Tech non ci sarà” - L’assessora Li Calzi: “Sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata al ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Israel Premier Tech Sar224