Israel Premier Tech esclusa dal Giro dell'Emilia | cosa può accadere per le altre gare autunnali in Italia

Il team israeliano Premier Tech non sarà al Giro d’Emilia di sabato 4 ottobre 2025. Ad annunciarlo è il Comune di Bologna, che aveva sollevato il tema nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Israel Premier Tech, squadra di ciclismo accusata di essere utilizzata dal governo israeliano come strumento di propaganda, è stata esclusa dal Giro dell'Emilia, che si correrà sabato 4 ottobre, per motivi di sicurezza pubblica, dopo le proteste subite alla Vu - X Vai su X

Le proteste Pro Palestina alla Vuelta hanno lasciato il segno. La Premier Tech ha chiesto che Israel non compaia più nel nome della squadra.

