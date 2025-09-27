IRC – Festa per Avbelj-Andrejka
I due sloveni vincono il Rally Valli della Carnia lasciandosi dietro i diretti avversari per il titolo. Seconda piazza per Andrea Nucita davanti a Stefano Albertini. Attardato Andreas Mikkelsen. Il sequel del “Bostjan Avbelj tour” visto in anteprima l’anno scorso – vittoria di 1’’8 davanti a Fabio Andolfi e terzo posto di Andreas Mikkelsen a . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
