Iraq-Turchia dopo oltre due anni riprendono le esportazioni di petrolio dal Kurdistan
Dopo oltre due anni è ripreso il flusso di petrolio dall’Iraq alla Turchia. Lo ha dichiarato il ministro turco dell’Energia Alparslan Bayraktar. “A causa dei terremoti del 6 febbraio 2023, l’oleodotto Iraq-Turchia, che era stato temporaneamente chiuso e riportato in condizioni operative da BOTAS il 4 ottobre 2023, ha ripreso il flusso di petrolio alle 07:07 di questa mattina”, ha scritto sui social. Le immagini, diffuse da Associated Press, arrivano da Faysh Khabur, città del Kurdistan, dove si trova un oleodotto. Ogni giorno verranno prodotti 240.000 barili. Tra i 180.000 e i 190.000 saranno effettivamente esportati mentre circa 50. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: iraq - turchia
