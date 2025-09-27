Ipe la scuola che forma i manager | Ormai il 62% resta in Campania
C?è una scuola di alta formazione a Napoli dove l?obiettivo di chi ci lavora e di chi la sceglie per frequentare i suoi master in Marketing, Finanza, Bilancio e Gestione delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: scuola - forma
A scuola di salvataggio. Il nuovo progetto "Asso" forma piccoli soccorritori
Vetrate sul giardino e tetto fotovoltaico. La nuova scuola Sante Zennaro prende forma
Cantiere a Sesto Imolese. La scuola prende forma: "Pronta all’inizio del 2026"
La nuova stagione sportiva della Scuola Calcio prende sempre più forma e siamo pronti a entrare nel vivo! Quest’anno registriamo numeri da capogiro nel settore di base: un risultato che conferma la fiducia e la credibilità conquistate sul campo. Un traguardo - facebook.com Vai su Facebook