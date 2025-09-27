Ipe la scuola che forma i manager | Ormai il 62% resta in Campania

Ilmattino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C?è una scuola di alta formazione a Napoli dove l?obiettivo di chi ci lavora e di chi la sceglie per frequentare i suoi master in Marketing, Finanza, Bilancio e Gestione delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

ipe la scuola che forma i manager ormai il 62 resta in campania

© Ilmattino.it - Ipe, la scuola che forma i manager: «Ormai il 62% resta in Campania»

In questa notizia si parla di: scuola - forma

A scuola di salvataggio. Il nuovo progetto "Asso" forma piccoli soccorritori

Vetrate sul giardino e tetto fotovoltaico. La nuova scuola Sante Zennaro prende forma

Cantiere a Sesto Imolese. La scuola prende forma: "Pronta all’inizio del 2026"

Cerca Video su questo argomento: Ipe Scuola Forma Manager