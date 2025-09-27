Io sono Farah ipotesi rientro nel pomeriggio con finestra variabile | lo scenario più credibile ora

Il ritorno di Io sono Farah si avvicina con una soluzione che oggi appare la più realistica: rientro nel daytime di Canale 5 in una finestra variabile subito dopo Uomini e Donne. Tradotto in pratica, l’avvio potrebbe oscillare tra 15:55 e 16:10 a seconda degli aggiustamenti di palinsesto, con uscita a ridosso dell’informazione delle 17:00. L’idea è semplice: sfruttare il traino forte del talk, ridurre gli slittamenti e garantire un orario memorizzabile senza comprimere gli snodi della storia. Lo schema operativo sarebbe questo: promo on-air a ridosso del weekend, indicazione della finestra in guida tv e partenza effettiva che si assesta nel primo “buco utile” tra la chiusura del talk e la sigla dell’approfondimento delle 17. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

