Io Canto Family Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto

Comingsoon.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serena Brancale, caposquadra di Io Canto Family su Canale 5, torna a parlare del Festival di Sanremo poi svela il suo sogno nel cassetto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

io canto family serena brancale svela il suo sogno nel cassetto

© Comingsoon.it - Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto

In questa notizia si parla di: canto - family

IO CANTO FAMILY: CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALENT DI CANALE 5 DEDICATO ALLE FAMIGLIE

IO CANTO FAMILY: SPUNTANO DUE NOMI PER IL TALENT DI MICHELLE HUNZIKER

“Io Canto Family”: le prime indiscrezioni sui nuovi coach

Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto - Serena Brancale, caposquadra di Io Canto Family su Canale 5, torna a parlare del Festival di Sanremo poi svela il suo sogno nel cassetto. comingsoon.it scrive

io canto family serenaIo Canto Family, pagelle della seconda serata: Serena Brancale vulcano (9), Giusy Ferreri resta in ombra (6) - A Io Canto Family si ride, si piange e si canta: Hunziker accompagna, Brancale emoziona, Ferreri resta defilata, i piccoli incantano. Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Io Canto Family Serena