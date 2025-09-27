Invisible Ecologies a Firenze La mostra firmata Cherubini

Fino al 12 ottobre si potrà ammirare al Rifugio Digitale di Firenze, in via Della Fornace, la mostra Invisible Ecologies del maceratese Tommaso Cherubini. che prende forma dall’intento di riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso un caso emblematico e locale: l’interazione tra il fiume Arno e la città di Firenze. Questo rapporto, sedimentato nel tempo, diventa soglia da cui articolare una riflessione più ampia, e scalabile dal locale al sistemico, sulle modalità di percezione ecologica e tecnicamente mediata della realtà. In questo contesto, l’atto dell’osservazione non è pensato come un gesto neutro, ma come un processo tecnico e trasformativo, capace di generare astrazioni operative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

