Investment Africa 2025 la Tunisia si afferma come hub per gli investimenti
Si è svolto a Tunisi dal 25 al 27 settembre Investment Africa 2025 radunando decine di aziende italiane e tunisine, istituzioni economiche e diplomatiche di Italia e Tunisia, per sostenere nuove possibili sinergie ed espansioni tra Europa e Africa. Intervenendo venerdì al forum economico, l’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha ribadito la profondità dei legami economici tra i due paesi all’insegna dell’economia della crescita. Sandro Fratini, presidente del centro d’affari italo-tunisino Delta Center, promotore dell’iniziativa insieme a Confimprese Italia e Confimprese Tunisia, in collaborazione con Conect e il sostegno di Ice Agenzia, ha sottolineato che la Tunisia si sta affermando come un hub strategico in Africa, con sempre più aziende tricolori che nel biennio 2024-2025 hanno intensificato la loro presenza o annunciato piani di espansione significativi sul territorio. 🔗 Leggi su Follow.it
In questa notizia si parla di: investment - africa
(1/2) L’Amb. Prunas ha inaugurato l’evento “Investment Africa 2025”, organizzato da Delta Center, Confimprese Italia e Conect, in collaborazione con Camera tuniso-italiana di commercio e industria. - X Vai su X
PARM, Platform for Agricultural Risk Management. . Can agriculture really be sustainable if farmers are left to face risks alone? Across Africa, smallholder farmers grow most of the food we eat; yet they’re constantly battling climate shocks, pests, price volatilit Vai su Facebook
D'Amico, Investment Africa 2025 forum important success - "The Tunis event was a very important feedback, because we once again strengthened what are the relationships between Italian and Tunisian entrepreneurs and I must say that all the B2B meetings that f ... Riporta ansa.it
D'Amico, forum Investment Africa 2025 importante successo - Lo ha detto all'ANSA il presidente di Confimprese Italia, Guido D'Amico, in conclusione del Forum 'Investment Africa 2025', organizzato a Tunisi dal centro d'affari Delta Center, Confimprese Italia, C ... Come scrive ansa.it