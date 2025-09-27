investment africa 2025 la tunisia si afferma come hub per gli investimenti

Si è svolto a Tunisi dal 25 al 27 settembre Investment Africa 2025 radunando decine di aziende italiane e tunisine, istituzioni economiche e diplomatiche di Italia e Tunisia, per sostenere nuove possibili sinergie ed espansioni tra Europa e Africa. Intervenendo venerdì al forum economico, l’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, ha ribadito la profondità dei legami economici tra i due paesi all’insegna dell’economia della crescita. Sandro Fratini, presidente del centro d’affari italo-tunisino Delta Center, promotore dell’iniziativa insieme a Confimprese Italia e Confimprese Tunisia, in collaborazione con Conect e il sostegno di Ice Agenzia, ha sottolineato che la Tunisia si sta affermando come un hub strategico in Africa, con sempre più aziende tricolori che nel biennio 2024-2025 hanno intensificato la loro presenza o annunciato piani di espansione significativi sul territorio. 🔗 Leggi su Follow.it

