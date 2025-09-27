Investita e uccisa dall' amico a Fiumicino il figlio della vittima | Quella sera avevano litigato

Secondo la ricostruzione, il piccolo di 8 anni avrebbe riferito di una discussione tra i due prima del fatto. Il legale: "Nessuna lite, rapporti sereni". L'uomo è risultato positivo all'alcol e a diversi tipi di stupefacenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Investita e uccisa dall'amico a Fiumicino, il figlio della vittima: "Quella sera avevano litigato"

Lea Rosso investita e uccisa dall'auto pirata, le colleghe in ospedale: "Preoccupate perché non arrivava"

Investita e uccisa dall'amico: lui guidava sotto l'effetto di droghe. L'ipotesi di una lite a cena e della fuga di lei

Gaia Costa investita e uccisa da turista sulle strisce a Porto Cervo: il disperato gesto per salvarsi

C'è il sospetto del femminicidio sulla morte di Simona Bortoletto, investita e uccisa a Fiumicino da un'auto guidata dall'uomo con il quale ere appena stata a cena. Massimo Veneziani per il Tg3 delle 19 del 26 settembre 2025

Roma, investita e uccisa dall'amico che guidava drogato. L'ipotesi: lite a cena e poi fuga di lei con il figlio piccolo - Sentiti ieri in audizione protetta i figli della vittima e dell'uomo che l'ha travolta a Isola Sacra.

Simona Bortoletto investita e uccisa dall'amico, Cristiano Maggetti positivo anche agli stupefacenti: l'ipotesi della fuga col figlio - Il 34enne che ha travolto la coetanea e amica Simona Bortoletto con la sua Smart