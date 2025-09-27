Investimento da 130mila euro per giardini e aree giochi delle scuole di Bologna

Bolognatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bologna, durante la scorsa estate, ha investito oltre 130mila euro per nuovi progetti nei giardini e nelle aree giochi di dodici scuole della città. Si tratta di una nuova pista per tricicli, nuove aree per giocare all’aperto con pavimentazioni più adatte e sicure, vasche per le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

