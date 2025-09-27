In questo terzo anno di pubblicazione del Rapporto sulla valutazione dell’impatto sociale da parte di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Prometeia, i numeri emersi offrono un panorama del Paese incoraggiante. Dei 155 milioni di euro forniti alle 664 iniziative del Terzo Settore (realtà distribuite sull’intero territorio nazionale) nell’anno 2024 è stato riscontrato un risultato, in termini appunto di impatto, di ben 511 milioni. Questo vuol dire che il ritorno degli investimenti compiuti è risultato essere 3,3, ovvero per ogni singolo euro rilasciato sono stati generati 3 euro in termini di beneficio sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investimenti sulla cultura, un tesoro. Ogni euro ne produce almeno tre