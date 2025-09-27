Investimenti sulla cultura un tesoro Ogni euro ne produce almeno tre
In questo terzo anno di pubblicazione del Rapporto sulla valutazione dell’impatto sociale da parte di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Prometeia, i numeri emersi offrono un panorama del Paese incoraggiante. Dei 155 milioni di euro forniti alle 664 iniziative del Terzo Settore (realtà distribuite sull’intero territorio nazionale) nell’anno 2024 è stato riscontrato un risultato, in termini appunto di impatto, di ben 511 milioni. Questo vuol dire che il ritorno degli investimenti compiuti è risultato essere 3,3, ovvero per ogni singolo euro rilasciato sono stati generati 3 euro in termini di beneficio sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il festival, promosso dal Comune capoluogo e altri 13, si terrà dal 29 settembre al 3 ottobre con laboratori, eventi e concerti per unire cultura, innovazione e sviluppo. De Nicola: «Investimenti e progetti concreti per il territorio» - facebook.com Vai su Facebook
gli investimenti per il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale pubblico da destinare a luoghi di cultura di interesse pubblico; gli investimenti per l’accessibilità e la fruizione dei patrimoni culturali e dei luoghi di cultura, sia rispetto… - X Vai su X
