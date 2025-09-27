Investe un’anziana con l’auto e si allontana senza soccorrerla

Trentotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di preoccupazione nella serata di venerdì 26 settembre in piazza Mazzini a Bolzano per una signora anziana che, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stata investita da un’automobile in corsa. Secondo alcune testimonianze, la persona alla guida dell’auto non si sarebbe fermata a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: investe - anziana

Investe un’anziana ad Arzano e scappa, trovato a Napoli: stava per riverniciare l’auto

Ragazzo di 21 anni fa retromarcia e investe un’anziana: morta l’80enne Anna Orsini

Automobilista investe anziana che attraversa la strada: 80enne portata in elicottero all'ospedale di Perugia

Cerca Video su questo argomento: Investe Un8217anziana L8217auto Allontana