Investe una donna con l’auto e si allontana senza soccorrerla

Momenti di preoccupazione nella serata di venerdì 26 settembre in piazza Mazzini a Bolzano per una signora che, mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stata investita da un’automobile in corsa. Secondo alcune testimonianze, la persona alla guida dell’auto non si sarebbe fermata a prestare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

