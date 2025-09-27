Internazionalizzazione della scuola | il 9 ottobre la presentazione del rapporto 2025 al MIM
Il prossimo 9 ottobre, nella sala "Aldo Moro" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, verrà presentato il nuovo rapporto dell'Osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca. Il documento, realizzato dalla Direzione Generale per gli Affari Internazionali e l'Internazionalizzazione in collaborazione con Fondazione Intercultura ets, si intitola "Internazionalizzazione della scuola: mobilità e formazione al centro".
Questa mattina presso il nostro Liceo, Francesco Vivona, nell'ambito delle attività di Internazionalizzazione, una delegazione di studenti e docenti provenienti dalla scuola St. Bernard's di Melbourne è stata accolta in Aula Magna e ha poi partecipato con intere Vai su Facebook
Scuole e internazionalizzazione. Rilevazione regionale dell’offerta formativa linguistica e dei processi di internazionalizzazione - X Vai su X
