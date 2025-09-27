Inter U23 Tris d’Oro in Serie C

Inter, stadio e Under23: le prossime tappe di Oaktree L’Inter Under 23 sta vivendo il suo primo vero momento d’oro in Serie C. Con la recente vittoria per 2-0 contro la Triestina, i giovani nerazzurri hanno siglato un tris di successi consecutivi che non solo ha mosso in modo significativo la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter U23, Tris d’Oro in Serie C

In questa notizia si parla di: inter - tris

Ritiro estivo Inter, sabato prossimo il via ad Appiano: tris di amichevoli in vista per gli uomini di Chivu

Lookman non basta, l’Inter ha il suo superbonus 110 (milioni): che tris

Ultim’ora Inter, Marotta cala il tris: annuncio ufficiale

UFFICIALE - #InterU23, tris di #rinnovi: prolungamento pluriennale per #Maye, #Kamate e #Zuberek - X Vai su X

TRIS Siracusa. . Walter Zenga porta il Siracusa in tribunale. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale ha infatti messo in mora la società per stipendi e rimborsi non pagati Vai su Facebook

Diretta/ Inter Inter U23 (risultato finale 7-2): i nerazzurri di Chivu dilagano (oggi 3 agosto 2025) - Chivu ne ha cambiati per il secondo tempo con Di Gennaro tra i pali, pacchetto arretrato composto da Luis Enrique, Acerbi, Pavard e Palacios in difesa, Zalewski, Calhanoglu, Barella e Dimarco a ... Si legge su ilsussidiario.net

Video Inter U23 Pro Patria (2-2)/ Gol e highlights: non basta La Gumina, è parità! (Serie C, 31 agosto 2025) - 2) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone A della Serie C 2025/2026 VIDEO INTER U23 PRO PATRIA (2- Secondo ilsussidiario.net