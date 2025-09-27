Inter U23 Lecco Valente analizza il percorso della squadra | le scelte sul match contro i nerazzurri
Inter U23 Lecco, il tecnico del Lecco Valente ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti alla partita giocata contro i ragazzi di Vecchi: le parole. Il Lecco continua a lavorare con determinazione in Serie C sotto la guida di Federico Valente, tecnico che sta dando una precisa identità ai blucelesti. In conferenza stampa, l’allenatore ha fatto il punto sul cammino della squadra, soffermandosi anche sul recente confronto con l’ Inter U23, che ha lasciato in eredità spunti importanti in vista delle prossime sfide. Valente ha iniziato parlando di Mattia Voltan, trequartista classe 1995: «Voltan ha preso una botta contro l’Inter, saltando in due. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - lecco
Zanellato Inter U23, sfuma l’obiettivo a centrocampo: ufficiale la firma con il Lecco! Il comunicato
Minadeo (DS Lecco): «Sfideremo l’Inter U23, entusiasmo e voglia»
La rete decisiva a metà ripresa. L’Ospitaletto si regala la sfida all’Inter U23. Un guizzo di Bertoli elimina subito il Lecco
Vicenza e Lecco guadagnano due punti sul Brescia in vetta al girone A #SerieCSkyWifi https://www.gazzetta.it/Calcio/altri-campionati/25-09-2025/serie-c-inter-u23-vicenza-e-lecco-vincono-nel-girone-a.shtml - facebook.com Vai su Facebook
#SerieC gr.A Brescia-Novara 1-1 Dolomiti Bellunesi-LR Vicenza 1-2 Inter U23-Triestina 2-0 Pro Vercelli-Lecco 0-1 league table (top5) 1? LR Vicenza 16 2? Lecco 16 3? Brescia 13 4? Inter U23 11 5? Alcione Milano 11 #calcio #football - X Vai su X
Serie C. Mister Valente su Inter U23-Lecco: “Non abbassiamo la guardia” - Mister Federico Valente presenta la trasferta Inter U23- Segnala lecconotizie.com
Lecco, Valente: “Contentissimo per la squadra. Non freno l’euforia, ma rimaniamo lucidi” - Il tecnico della formazione lecchese commenta così in conferenza stampa il successo ottenuto contro l'Inter U23 ... Da fcinter1908.it