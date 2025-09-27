Inter tre punti pesanti a Cagliari | Lautaro apre Esposito chiude

Nerazzurri cinici alla Unipol Domus: 2-0 sui rossoblù con un gol per tempo. Chivu vola a quota 9, Cagliari fermato dal palo di Folorunsho e dall’infortunio di Belotti. L’Inter conferma il buon momento e sbanca la Unipol Domus con un successo solido: 2-0 al Cagliari nella quinta giornata di Serie A. A decidere il match sono stati Lautaro Martinez, a segno di testa dopo appena nove minuti, e il giovane Francesco Pio Esposito, che all’82’ ha firmato la sua prima rete in maglia nerazzurra. La partita Avvio sprint degli uomini di Chivu, che capitalizzano subito con Lautaro, imbeccato da Bastoni su assist di Barella. 🔗 Leggi su Sportface.it

