Inter strategie per il futuro | stipendi pesanti in uscita e un tesoretto da reinvestire
Inter, ecco l'idea per il prossimo futuro: stipendi pesanti in uscita e un tesoretto da reinvestire sul prossimo mercato L'Inter guarda già alla prossima stagione con una strategia precisa: ridurre il peso degli ingaggi più alti in scadenza e liberare risorse da reinvestire sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza .
Inter, nuovo summit con Chivu in sede: strategie di mercato a stretto contatto
Mercato Inter, quali sono i piani dei nerazzurri per oggi per aggiudicarsi Lookman e Leoni: le ultime strategie
L’Inter torna su Frendrup per il centrocampo: nuove strategie di mercato
Il futuro dell'Inter passa dai giovani! Beppe Marotta ha lanciato un messaggio chiaro: l'Inter sta cambiando, ma con strategie ponderate e senza clamore. I nomi di Cristian Chivu e Pio Esposito sono solo l'inizio di un nuovo ciclo che punta tutto sul vivaio
Juventus-Inter è sfida anche sulle strategie: negli ultimi 6 anni, Juventus e Inter hanno adottato strategie di mercato molto diverse, con risultati altrettanto differenti. La Juventus ha speso molto, accumulando un passivo di 310M€ (circa il 52% del passivo di tu
Bufera Inter sugli stipendi: l'annuncio sul fallimento - In queste ore a toccare svariati argomenti del mondo nerazzurro ci ha pensato il ds Piero Ausilio, il tutto proprio nei giorni in cui è accostato ad un eventuale futuro in Arabia Saudita.
Inter, gestione portieri: rotazione strategica tra Sommer e Martinez in vista del futuro - La strategia di Chivu Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro su X, l'Inter ha pianificato co ...