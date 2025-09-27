Inter Marotta Mai pensato di esonerare Chivu

Ilprimatonazionale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Marotta Beppe  Marotta, presidente  dell’Inter, dopo il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa all’Università Bicocca, è intervenuto ai microfoni di  FcInter1908. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono soddisfatto e molto e non si può valutare comunque un allenatore in un mese e mezzo di lavoro fatto di quotidianità. Lui è veramente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter marotta mai pensato di esonerare chivu

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Marotta “Mai pensato di esonerare Chivu”

In questa notizia si parla di: inter - marotta

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90

Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta

inter marotta pensato esonerareInter, Marotta: "Mai pensato di esonerare Chivu. Su Pio Esposito..." - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, dopo il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa all'Università Bicocca, è intervenuto ai microfoni di FcInter1908. Riporta fantacalcio.it

Marotta: “Mai pensato di esonerare Chivu! Pio Esposito può diventare un campione, lo Scudetto…” - Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a margine della cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa all’Università Bicocca, ha parlato così ai microfoni di FcInter1908. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Marotta Pensato Esonerare