Inter Marotta Mai pensato di esonerare Chivu
Le parole di Marotta Beppe Marotta, presidente dell’Inter, dopo il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa all’Università Bicocca, è intervenuto ai microfoni di FcInter1908. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono soddisfatto e molto e non si può valutare comunque un allenatore in un mese e mezzo di lavoro fatto di quotidianità. Lui è veramente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - marotta
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90
Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta
Il Giornale: "Marotta replica a Dalla Chiesa: 'Inter e Milan sono trasparenti'" - X Vai su X
Inter, Marotta: 'Chivu un grande allenatore, puntiamo al quarto posto'. Poi cita l'Allianz Stadium Vai su Facebook
Inter, Marotta: "Mai pensato di esonerare Chivu. Su Pio Esposito..." - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, dopo il conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa all'Università Bicocca, è intervenuto ai microfoni di FcInter1908. Riporta fantacalcio.it
Marotta: “Mai pensato di esonerare Chivu! Pio Esposito può diventare un campione, lo Scudetto…” - Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a margine della cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa all’Università Bicocca, ha parlato così ai microfoni di FcInter1908. msn.com scrive