Inter Marotta | Chivu l’uomo giusto per il nuovo modello trovo un po’ azzardate le valutazioni fatte da chi non vive la quotidianità
2025-09-27 18:37:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Le parole del presidente nerazzurro su diversi temi, tra campo e stadio. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato a Sky prima del match contro il Cagliari: Ha elogiato Chivu anche ieri, come sta andando? “Intanto l’impressione di Chivu è positiva, conoscevamo già bene il suo profilo in quanto è stato un ottimo calciatore e un ottimo allenatore nelle giovanili. Poi nel periodo vissuto al Parma ha avuto risultati. E’ un profilo adatto al nostro modello partito quest’anno, un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: inter - marotta
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90
Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta
Il Giornale: "Marotta replica a Dalla Chiesa: 'Inter e Milan sono trasparenti'" - X Vai su X
Inter, Marotta: 'Chivu un grande allenatore, puntiamo al quarto posto'. Poi cita l'Allianz Stadium - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari Inter, Marotta fa chiarezza su Chivu e lancia un messaggio per San Siro - Inter: il presidente fa chiarezza su Chivu e poi lancia un messaggio sulla questione stadio. Come scrive spaziointer.it
Inter, Marotta: "Chivu l'uomo giusto per il nuovo modello, trovo un po' azzardate le valutazioni fatte da chi non vive la quotidianità" - Beppe Marotta, presidente dell' Inter, ha parlato a Sky prima del match contro il Cagliari: Ha elogiato Chivu anche ieri, come ... Si legge su msn.com