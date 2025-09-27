Inter Marotta | Chivu l’uomo giusto per il nuovo modello trovo un po’ azzardate le valutazioni fatte da chi non vive la quotidianità

2025-09-27 18:37:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Le parole del presidente nerazzurro su diversi temi, tra campo e stadio. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato a Sky prima del match contro il Cagliari: Ha elogiato Chivu anche ieri, come sta andando? “Intanto l’impressione di Chivu è positiva, conoscevamo già bene il suo profilo in quanto è stato un ottimo calciatore e un ottimo allenatore nelle giovanili. Poi nel periodo vissuto al Parma ha avuto risultati. E’ un profilo adatto al nostro modello partito quest’anno, un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com