Ai bordi del mare, l’ Inter cerca vento in poppa. Nella Cagliari del vice-capitano Barella, del presidente Giulini (un passato nel CdA nerazzurro ma anche agguerrite trattative di mercato estive, una proprio per il centrocampista azzurro), a Cristian Chivu servono solo i tre punti. Ha avuto una settimana per scrutare la forma dei suoi in allenamento e si è anche scagliato contro un tifoso criticone ad Appiano. "Rispettate chi lavora, sennò andate a Milanello", le parole riprese da un video divenuto virale. Il tecnico sa che martedì ha un altro appuntamento in Champions League contro lo Slavia Praga in cui sarebbe salutare non perdere il passo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, la rincorsa è l’unica possibilità. Chivu si affida alla garanzia Lautaro