Inter la rincorsa è l’unica possibilità Chivu si affida alla garanzia Lautaro

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai bordi del mare, l’ Inter cerca vento in poppa. Nella Cagliari del vice-capitano Barella, del presidente Giulini (un passato nel CdA nerazzurro ma anche agguerrite trattative di mercato estive, una proprio per il centrocampista azzurro), a Cristian Chivu servono solo i tre punti. Ha avuto una settimana per scrutare la forma dei suoi in allenamento e si è anche scagliato contro un tifoso criticone ad Appiano. "Rispettate chi lavora, sennò andate a Milanello", le parole riprese da un video divenuto virale. Il tecnico sa che martedì ha un altro appuntamento in Champions League contro lo Slavia Praga in cui sarebbe salutare non perdere il passo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

inter la rincorsa 232 l8217unica possibilit224 chivu si affida alla garanzia lautaro

© Sport.quotidiano.net - Inter, la rincorsa è l’unica possibilità. Chivu si affida alla garanzia Lautaro

In questa notizia si parla di: inter - rincorsa

Champions Inter, il quadro della Gazzetta: tra big europee e rincorsa alle “otto sorelle”

Koopmeiners titolare contro l’Inter? È già iniziata la sua rincorsa verso il derby d’Italia, a cosa sta pensando Tudor

Inter, continua la rincorsa al “Triplete”: nerazzurri favoriti in Italia, rischio Champions in quota - Quindici anni dopo il capolavoro targato Jos&#232; Mourinho, Simone Inzaghi punta al Triplete, un obiettivo possibile per i bookmaker: si gioca infatti a quota 28 la possibilità di ... Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Rincorsa 232 L8217unica