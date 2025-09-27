Inter | Infortunio Bonny un piccolo stop per il giovane attaccante francese come sta?

Inter, problemi alla caviglia per Bonny L’attacco dell’Inter, deve fare i conti con un piccolo intoppo in questa fase cruciale della stagione. Bonny, giovane talento che si sta mettendo in mostra, ha subito un lieve infortunio alla caviglia. Una battuta d’arresto che, pur non destando eccessive preoccupazioni, costringerà il giocatore a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter: Infortunio Bonny, un piccolo stop per il giovane attaccante francese, come sta?

In questa notizia si parla di: inter - infortunio

Infortunio Musiala, anche Bisseck mostra vicinanza al proprio connazionale: il messaggio social del difensore dell’Inter – FOTO

Da Golden Boy a fantasma! Dopo oltre 1000 giorni di stop per infortunio, l’Inter ritrova Vanheusden in ritiro

Lookman Juventus, l’affare con l’Inter può subire un rallentamento? Dietro questo scenario c’è un infortunio: decisiva la giornata di oggi! La situazione

GDS - Inter, c’è bisogno del vero Lautaro. Il capitano nerazzurro ha pienamente recuperato dall’infortunio e già questo sabato, contro il Cagliari, partirà dal 1’. - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Lautaro Martinez in recupero dall'infortunio: le news verso il Sassuolo #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Infortunio Bonny, come sta e cosa succede in attacco - Come raccontato nelle scorse ore, nella seduta di ieri ad Appiano Gentile si è registrato un piccolo infortunio per Ange- Secondo passioneinter.com

Inter, infortunio Bonny: è arrivato il nuovo verdetto in vista del Cagliari - Punto interrogativo sulle condizioni di Bonny in vista della sfida della 5^ giornata di campionato tra Cagliari- Scrive fantamaster.it