Inter Frattesi saluta a gennaio | l’erede arriva da Roma
I nerazzurri vanno incontro a profondi cambiamenti a centrocampo, con il mirino che può finire su un giocatore prontissimo all’uso L’ Inter prova a decollare, la vittoria col Sassuolo ha convinto solo in parte perché i neroverdi hanno comunque messo in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Il mercato di Marotta e Ausilio non ha lasciato totalmente soddisfatti i tifosi, con alcune lacune che sono rimaste evidenti. Ad esempio la difesa, dove è arrivato sì Akanji ma al posto di Pavard e non in aggiunta. Allo stesso modo a centrocampo Chivu ha avuto Diouf dal Lens, fino ad ora però utilizzato davvero con il contagocce: per lui appena 11 minuti in campo col Torino, poi il nulla. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: inter - frattesi
Nico Gonzalez ai saluti, la Juventus stuzzica l’Inter: idea di scambio con Frattesi?
Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi
Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi
Niente di irregolare Fabio Grosso ha recriminato qualcosa nel post partita di Inter-Sassuolo: l’allenatore dei neroverdi ha parlato dell’atteggiamento dell’arbitro nel finale Chiaro riferimento alla trattenuta di Frattesi su Matic in area. Luca Marelli, proprio nel - facebook.com Vai su Facebook
TUTTOSPORT - Inter, riflessioni sul futuro per Frattesi https://ift.tt/4b9WSu0 - X Vai su X
Frattesi firma a gennaio: accordo con un’altra big - Spunta la nuova occasione di mercato per l'accordo con una nuova big ... Riporta calciotoday.it
Frattesi passa alla RIVALE | Addio Inter a gennaio: AFFARE CHIUSO all’istante - All’Inter non sta trovando spazio anche dopo il cambio di allenatore: Frattesi ha già deciso la sua prossima destinazione ... Si legge su ternananews.it