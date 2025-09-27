Follia Calcistica in Turchia: Caner Erkin tira uno schiaffo al compagno di squadra Il mondo del calcio turco è stato scosso da un episodio di follia durante la partita tra Pendikspor e Eyüpspor, valida per la Süper Lig. Caner Erkin, 35 anni ed ex giocatore dell’Inter Milano, ha perso le staffe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, follia dell’ex Erkin: schiaffo al compagno