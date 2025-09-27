Inter difesa a pezzi | la Premier League colpisce ancora

Inter, la difesa rischia di andare a pezzi: la Premier League pronta di nuovo a fare la spesa in Serie A già da gennaio La vittoria contro l’Ajax in Champions League è stata presto raggiunta da quella in campionato contro il Sassuolo e l’Inter è tornata a farsi vedere concreta sottoporta e nella gestione del risultato. Gestire il match dopo il vantaggio sembrava esser diventato un’utopia, ma le ultime uscite dei nerazzurri hanno dato uno scossone all’inizio di stagione piuttosto complesso. La difesa ha un po’ ballato nel corso degli ultimi match, ed è uno degli aspetti su cui Christian Chivu dovrà continuare a lavorare e a insistere perché la formazione possa progredire verso la stabilità, che manca da troppo tempo in casa Inter. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

